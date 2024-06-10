Лилонгве, 10 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Вице-президент Малави Саулос Чилима мог погибнуть в результате аварийной посадки самолёта в лесу Чикангава, сообщил местный портал Malawi24.

Чилима находился на борту воздушного судна Сил обороны страны. Он должен был посетить похороны адвоката Ральфа Касамбары. Однако самолёт не смог приземлиться в аэропорту из-за плохой погоды. По информации источника издания, крушение произошло на обратном пути в лесном массиве Чикангава. Считается, что именно на этом судне летел Чилима.

Отмечается, что на борту находились ещё девять человек.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой пропал с радаров после вылета из столицы страны — Лилонгве. Борт с вице-президентом должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере республики в 10:00 по местному времени 13:00 мск.

По словам секретаря президента и кабинета министров Коллена Зимба, президента Лазаруса Маккарти Чакверу уже проинформировали об инциденте. Он отменил свою запланированную поездку на Багамы и приказал всем региональным и национальным агентствам организовать поисково-спасательную операцию, чтобы определить местонахождение воздушного судна.

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