Лилонгве, 12 июня, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Трёхнедельный траур в Малави объявил президент страны Лазарус Чаквера в связи с гибелью вице-президента Саулоса Клауса Чилимы и ещё девяти человек, погибших при крушении самолёта. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба правительства Малави в официальном аккаунте в социальных сетях.

(сс) Lars Plougmann Вид на поселения Малави сверху

Уточняется, что 21-дневный траур объявлен с 11 июня. Президент Малави распорядился приспустить флаги в стране на весь период траура. Кроме того, Лазарус Чаквера сообщил, что тела вице-президента Чилимы и других погибших в авиакатастрофе доставлены в столицу страны Лилонгве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 июня самолёт, на борту которого находился 51-летний вице-президент Чилима и ещё девять человек, в том числе бывшая первая леди Малави Патриси Шанил Мулузи, потерпел крушение. Обломки воздушного судна нашли 11 июня. Это был небольшой самолёт с винтовым двигателем типа Dornier 228, эксплуатируемый вооруженными силами Малави. Самолёт поставили малавийской армии в 1988 году.

Все десять человек находившихся на борту самолёта, погибли в результате авиакатастрофы.