Лилонгве, 10 июня, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Самолёт с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой пропал с радаров после вылета из столицы страны — Лилонгве, сообщила 10 июня канцелярия главы государства.

(сс) ThePixelman

По информации канцелярии, на борту воздушного судна находились ещё девять человек. Президент Малави Лазарус Чаквера распорядился начать поисково-спасательную операцию после потери связи с самолётом. Он также отменил свою запланированную поездку на Багамы.

Борт с вице-президентом должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере республики в 10:00 по местному времени 13:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая разбился вертолёт с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту. Погибли он, а также министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Генштаб иранских Вооружённых в ходе расследования катастрофы исключил версию, что это произошло из-за диверсии. Ведомство предположило, что была ошибочной метеосводка, которая оценила погодные условия подходящими для полёта.