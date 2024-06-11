Лилонгве, 11 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Обломки самолёта, на котором находился вице-президент Малави Саулос Чилима, нашли, сообщило агентство France-Presse.

Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

«Обнаружили обломки самолёта, на котором находился вице-президент Малави Саулос Чилима», — сообщило агентство со ссылкой на источник.

Самолёт, на борту которого находился вице-президент Малави и еще девять человек, 10 июня пропал с экранов радаров. Воздушное судно должно было приземлиться в международном аэропорту Мзузу в 10:00 по местному времени (13:00 мск). Президент страны отменил поездку на Багамы и поручил всем органам провести поисково-спасательную операцию для обнаружения воздушного судна.

Чилима должен был посетить похороны адвоката Ральфа Касамбары. Однако воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту из-за плохой погоды. Сообщалось, что крушение могло произойти на обратном пути в лесном массиве Чикангава. Считается, что именно на этом судне летел вице-президент.