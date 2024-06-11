Лилонгве, 11 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом 11 июня сообщил глава государства Лазарус Маккарти Чаквера.

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«Спасатели обнаружили самолёт полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли», — сказал он.

Трансляцию выступления президента вёл портал Times 360 Malawi.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня самолёт с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве. Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере республики.

Чилима должен был посетить похороны адвоката Ральфа Касамбары. Однако воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту из-за плохой погоды. Сообщалось, что крушение могло произойти на обратном пути в лесном массиве Чикангава.