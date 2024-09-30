Москва, 30 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Миллион фермерских домохозяйств смогут самостоятельно обеспечить себя десятками миллиардов порций еды благодаря гуманитарным поставкам группы «Уралхим». Об этом рассказал известный автор книг по лайф-коучингу Тони Роббинс на саммите Global Citizen Festival в Нью-Йорке.

TASS /AP Photo/Richard Drew Тони Роббинс

Выступавший за Роббинсом министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале сообщил, что благодаря поставке группы «Уралхим» в его стране было произведено более 4,2 миллиарда порций еды.

Более двух лет российский производитель минеральных удобрений группа «Уралхим» безвозмездно поставляет свою продукцию странам, столкнувшимся с падением урожаев и продовольственным кризисом. Инициатива содействует достижению Цели № 2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода». Группа уже бесплатно передала более 134 000 тонн удобрений странам Африки. Роббинс является заметным активистом в борьбе с голодом и одним из создателей благотворительного проекта 1 Billion Meals Challenge, предоставляющего бесплатное питание малоимущим жителям США.