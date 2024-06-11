Лилонгве, 11 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек погибли при крушении самолёта, сообщил 11 июня The Sun.

Кадр из видео Саулос Чилима

«Все десять человек, находившихся на борту — семь пассажиров и трое военнослужащих — погибли», — подтвердил президент Малави Лазарус Маккарти Чаквера 11 июня в прямом эфире.

Глава государства сообщил о завершении поисково-спасательной операции. Он объявил национальный день траура. Начиная с 11 июня до церемонии похорон в стране приспустят флаги.

На борту разбившегося самолёта, помимо вице-президента, как сообщается, находилась бывшая первая леди Малави Патриси Шанил Мулузи. Она была супругой президента Бакили Мулузи, занимавшего пост лидера страны с 1994 по 2004 год.

Авиакатастрофа в Малави

Масштабная поисковая операция началась после того, как самолёт, на борту которого находился 51-летний вице-президент Чилима, не приземлился в Лилонгве в понедельник, 10 июня. Спустя почти сутки удалось найти обломки самолёта.

Воздушное судно вылетело из столицы южноафриканской страны Лилонгве утром 10 июня. Самолёт должен был совершить 45-минутный перелёт в Мзузу. Вице-президент летел на церемонию похорон адвоката Ральфа Касамбары. Однако воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту из-за плохой погоды. Авиадиспетчеры предупредили пилота, чтобы он не пытался приземлиться и развернулся. Затем диспетчеры потеряли связь с самолетом, и воздушное судно исчезло с радаров.

Командующий вооруженными силами Малави генерал Валентино Фири заявил 11 июня, что густой лес и холмистая местность затрудняют поиски. В спасательной операции задействовали около 600 человек.

Обломки самолёта нашли 11 июня. Это был небольшой самолёт с винтовым двигателем типа Dornier 228, эксплуатируемый вооруженными силами Малави. Самолёт поставили малавийской армии в 1988 году.

Что известно о вице-президенте Саулосе Чилиме

Чилима родился 12 февраля 1973 года в Нтчеу. Имеет степень бакалавра социальных наук и степень магистра экономики Университета Малави. В 2015 году он получил степень доктора философии в области управления знаниями в Университете Болтона в Великобритании.

До начала политической карьеры Чилима занимал ключевые руководящие должности в различных транснациональных компаниях в Малави. В феврале 2014 года Саулос Чилима стал кандидатом на должность вице-президента страны. С 2014 по 2019 год он занимал должность вице-президента при лидере Малави Питере Мутарике.

Чилима баллотировался на президентских выборах в 2019 году и занял третье место, уступив действующему президенту. Результаты голосования аннулировал Конституционный суд Малави из-за нарушений. На повторных выборах в 2020 году Лазарус Маккарти Чаквера стал президентом, а Чилима занял пост вице-президента.