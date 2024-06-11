Москва, 11 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин для перелётов пользуется надёжной отечественной техникой, заявил 11 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на на просьбу прокомментировать сообщения о возможной гибели вице-президента Малави Саулоса Чилимы в авиакатастрофе.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения», — сказал он.

Песков отметил, что для этой техники проводят специальное обслуживание. Пресс-секретарь также добавил, что всю технику в России, предназначенную для перевозки людей, обслуживают на должном уровне.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня канцелярия президента Малави сообщила, что самолёт с Чилимой на борту пропал с радаров и не прибыл в место назначения аэропорт Мзузу. На судне должны были находиться ещё девять человек. Президент республики Лазарус Чаквера распорядился организовать поисково-спасательную операцию.

Малавийский портал Malawi24 заявил, что самолёт с вице-президентом якобы не смог приземлиться в аэропорту из-за плохих погодных условий. По информации источника издания, крушение воздушного судна могло произойти на обратном пути, борт, предположительно, упал в лесном массиве Чикангава.