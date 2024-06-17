Лилонгве, 17 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Четверых человек сбили насмерть и ещё 12 получили травмы в результате ДТП во время проезда похоронной колонны вице-президента Саулоса Клауса Чилимы, передаёт Malawi 24.

Roy Nkosi/Global Look Press

По данным СМИ, инцидент произошёл в родной деревне погибшего политика — Нчеу. Тысячи жителей Малави собрались вдоль маршрута, чтобы посмотреть, как проезжает катафалк в сопровождении полицейских, армейских машин и других гражданских транспортных средств.

Один из автомобилей похоронной колонны, пытаясь уйти от надвигающейся толпы, наехал на группу людей. По информации издания, два человека погибли на месте, среди них была беременная женщина. Еще двое скончались по прибытии в больницу, 12 человек получили травмы.

11 июня вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек погибли при крушении самолёта. Воздушное судно вылетело из столицы южноафриканской страны Лилонгве утром 10 июня. Самолёт должен был совершить 45-минутный перелёт в Мзузу. Вице-президент летел на церемонию похорон адвоката Ральфа Касамбары. Однако воздушное судно не смогло приземлиться в аэропорту из-за плохой погоды.