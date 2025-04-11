Таллин, 11 апреля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Силы обороны Эстонии задержали у берегов острова Аэгна в Таллине танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в Россию. Об этом сообщило издание Postimees.

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Уточняется, что танкер бросил якорь вблизи острова Аэгна в заливе Мууга.

«Командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания ― проверка документов и юридического статуса судна», ― говорится в публикации.

Согласно сайту Marinetraffic, Kiwala шёл в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним в данный момент находятся корабли военного флота Эстонии и НАТО.

Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. По его словам, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.

Также сообщается, что экипаж танкера предоставил свидетельство о регистрации под флагом Джибути, однако представители страны эту информацию не подтвердили.

Как передавало ИА Регнум, парламент Эстонии планирует наделить силы обороны и военно-морской флот правом топить подозрительные торговые суда. Депутаты обсуждают возможность применять оружие к судам, в отношении которых возникли подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

Как заявил председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу, это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Он подчеркнул, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

При нехватке собственных ресурсов Эстония готова к сотрудничеству с союзниками, такими как Финляндия, Швеция и Латвия, с целью эффективного реагирования на потенциальные угрозы.

В марте таможня Германии конфисковала потерявший управление танкер Eventin вместе с находящейся на его борту нефтью объемом почти 100 тыс. тонн. Власти ФРГ приняли решение о конфискации судна после того, как Евросоюз в конце января внёс его в список так называемого «теневого флота» России.

В феврале издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов написало, что страны Европейского союза разрабатывают комплекс юридических мер, которые позволят им массово задерживать танкеры в Балтийском море, якобы являющиеся частью российского «теневого флота». По словам европейских чиновников, ЕС планирует использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также менять национальное законодательство для создания новых барьеров для России. Так, например, Литва и Эстония планируют создать список «надёжных» морских страховщиков: если судно будет застраховано компанией, не входящей в этот перечень, то его задержат.