В Красном море кипят страсти: в ответ на активизацию йеменских хуситов Израиль начал воздушную операцию «Черный флаг», в которой задействовал рекордное количество самолетов.

Иван Шилов ИА Регнум

Йеменские повстанцы ответили привычным ракетным залпом в сторону еврейского государства, после чего стороны вернулись на исходные позиции.

Правда, пока Тель-Авив и Сана обменивались ударами, на противоположном берегу — вблизи Джибути — разворачивалось другое противостояние.

Китайские военные применили лазерное оружие против немецкого самолета-разведчика, что вызвало острые протесты Берлина.

Китайское правительство хранит интригу и не поясняет, чем был обусловлен внезапный выпад. Но вполне вероятно, что таким образом Пекин ненавязчиво обозначил одну из своих «красных линий» в регионе.

Европа насторожилась

Поводом для новой напряженности стала гибель в Красном море греческого сухогруза «Magic Seas», зафрахтованного израильской компанией. Его владельцы утверждают, что судно следовало из Китая в Турцию и не планировало остановок в портах еврейского государства.

Хуситы же считали конечной точкой его следования израильский порт Эйлат. А потому мотивировали атаку давним обещанием «атаковать и топить» любое судно, которое попытается нарушить блокаду.

Опасаясь новых нападений, участники европейской миссии «Аспидес» кратно усилили патрулирование вдоль йеменских границ — не только по воде, но и по воздуху. В частности, в воздушное пространство над Красным морем вернулись «летающие глаза» миссии — самолеты, оснащенные мультисенсорными платформами.

Благодаря им контингент ЕС мог вести дальнюю разведку акватории и вычислять, в каком районе может быть нанесен следующий удар.

Хуситы, хотя и неоднократно грозили сбивать самолеты-разведчики, реальных мер против европейцев не предпринимали, и те перестали ждать от них подвоха.

Всё изменилось в начале июля 2025 года, когда немецкий самолет-разведчик подвергся «внезапному внешнему воздействию» вблизи границ Джибути.

Было установлено, что атаку с использованием лазерной установки совершил китайский военный корабль, находившийся в этот момент в акватории. Это привело к «вероятному повреждению аппаратуры» и вынудило пилота прервать миссию по мониторингу района.

Немецкое военное ведомство потребовало от Пекина извинений, а китайский посол в Берлине был срочно вызван в МИД, где получил протест от властей.

Китайская сторона ситуацию официально не комментирует, хотя в национальной прессе скандал называют «раздутым и пустым», обвиняя Берлин в попытках искусственно дестабилизировать двусторонние отношения.

Китайское предупреждение

«Угрожающая подсветка» иностранных самолетов вблизи китайской базы в Джибути — стандартная реакция китайских военных на появление чужаков. С момента закладки военной базы КНР в Красноморском регионе в 2017 году зафиксировано как минимум пять аналогичных случаев.

Правда, до этого от акций страдали только американские пилоты, чей опорный пункт «Кэмп Лемонье» располагается по соседству. Таким способом Пекин якобы препятствовал воздушной разведке объектов в зоне своего присутствия.

Причем как минимум дважды китайские лазеры били на дальнюю дистанцию — когда угроза аэросъемки объектов Поднебесной была неявной.

Например, в 2018 и 2021 годах китайский эсминец «засвечивал» лазерами американские самолеты-разведчики P-8 «Посейдон», когда те находились на значительном расстоянии от «зоны особого внимания» и не демонстрировали намерений менять траекторию движения.

По этой причине летчики США предпочитали выбирать другой, более безопасный курс захода на «Кэмп Лемонье», чтобы лишний раз не провоцировать китайцев.

Немецкие пилоты о таких тонкостях явно осведомлены не были. Тем более что в Джибути авиация бундесвера прибыла на правах «гостей» и использовала для вылетов инфраструктуру французской базы Джибути-Амбули.

Учитывая, что французский и американский объекты расположены в одном районе (вблизи международного аэропорта), китайские дозорные вполне могли принять немецкий самолет-разведчик за борт ВВС США.

А заодно счесть, что Пентагон решил демонстративно нарушить прежнее джентльменское соглашение, возобновив полеты разведывательной авиации вблизи запретных объектов.

В этом контексте применение лазерного оружия выглядит как напоминание о договоренностях, а не как намерение причинить вред обороноспособности ФРГ.

Тайные связи

Впрочем, у инцидента вблизи берегов Джибути вполне может быть и «второе дно».

С началом каперских операций хуситов в Красном море Пекин стал постоянно фигурировать на передовицах западных газет — как один из возможных «спонсоров» йеменских повстанцев.

В частности, Китай обвиняли в тайных поставках в Йемен комплектующих для производства БПЛА и спутниковых терминалов, которые использовались при планировании атак и проведении объективного контроля.

В обоих случаях «перевалочным пунктом» якобы выступала территория Джибути, где грузы аккумулировались на китайской военной базе, а оттуда контрабандой доставлялись в портовые города Йемена.

В обмен на поддержку хуситы якобы позволяли китайским компаниям безопасно проходить зону блокады и даже закрывали глаза на экономическое сотрудничество Пекина и Тель-Авива.

Это давало Поднебесной большую фору в торговой гонке с США и Европой — особенно с учетом того, что ни Вашингтон, ни Брюссель гарантий безопасности не имеют и вынуждены водить ценные грузы под конвоем.

Китайское правительство на регулярной основе развенчивает домыслы вокруг своего присутствия в Красном море, не забывая напоминать, что большая часть подобных «сенсаций» была сфабрикована израильскими журналистами с целью большей дискредитации хуситов, а заодно и стран, которые не находятся с ними в клинче.

Однако оппоненты, судя по всему, не оставляют попыток подобраться поближе к китайской базе и запечатлеть возможный процесс подготовки очередного груза — и используют в качестве прикрытия в том числе задачи операции «Аспидес».

Так что, применив лазерную установку против немецкого самолета-разведчика, Пекин вполне мог намекнуть ФРГ, а заодно и другим потенциально заинтересованным сторонам, что наблюдение в Красном море можно вести только за хуситами, а совмещать задачи не стоит.