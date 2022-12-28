Москва, 28 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Михаил Богданов и временный поверенный в делах Джибути в Москве Харби Саид Мусса обсудили углубление диалога и продвижение сотрудничества в различных областях, сообщает 28 декабря российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В сообщении российского дипведомства говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-джибутийского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая углубление политического диалога.

Михаил Богданов и Харби Саид Мусса, по сообщению ведомства, обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе Африканского Рога.

«Был подтвержден принципиальный настрой Москвы и Джибути на укрепление взаимодействия в ООН и на других международных площадках», — сообщает МИД России.

Отмечается, что двусторонняя встреча состоялась по просьбе дипломата из Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта Назих Нагари обсудили двусторонние связи.