Стамбул, Турция, 4 ноября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. С президентом России Владимиром Путиным в вопросе безвозмездной поставки зерна в нуждающиеся страны солидарен глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 4 ноября турецкий лидер, выступая на выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Путин в ходе телефонного разговора с ним предложил безвозмездно направить зерно в нуждающиеся страны — Джибути, Сомали и Судан.

Эрдоган отметил, что Анкара солидарна с Россией в этом вопросе, который будет поднят на предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.