Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Российский бизнес должен обратить внимание на туристический потенциал Джибути и изучить вариант инвестиционной поддержки туризма в этой африканской стране, заявил российский посол в республике Михаил Голованов на саммите Россия — Африка.

Han Xu/globallookpress

«Хочется обратить внимание российского бизнеса на туристический и рекреационный потенциал Джибути, где есть и белые песчаные пляжи, и соляные озера, и природные парки, и спящие вулканы, и места для дайвинга… Так что туристическая отрасль Джибути ждёт своих инвесторов», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

При этом Голованов предупредил о существующих в республике проблемах с неразвитой дорожной сетью и недостаточным количеством отелей, предлагающих высокий уровень обслуживания. Он отметил, что указанные сложности препятствуют развитию туризма в Джибути.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля посол РФ в Танзании Андрей Аветисян заявил, что Россия и Танзания подпишут соглашение о воздушном сообщении, что позволит наладить прямые авиарейсы между странами уже предстоящей зимой. Посол добавил, что на танзанийских курортах очень ждут российских туристов.

26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России растёт внутренний туристический поток. По его словам, такая ситуация связана с повышением привлекательности путешествий по стране и внешними факторами.