Вашингтон, 24 апреля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы отправить в Судан свои дополнительные силы в случае такой необходимости, говорится в уведомлении, направленном 23 апреля главой Белого дома Джо Байденом лидерам палат Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Кроме того, в документе отмечается, что в Джибути остается американский военный контингент, которому поручили обеспечивать безопасность государственных служащих США в указанном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что рядовые американцы, которые находятся на суданской территории, не должны ожидать помощи от правительства Соединённых Штатов в виде централизованной эвакуации из этой африканской страны.

22 апреля Джо Байден выпустил заявление, в котором говорилось, что из Судана эвакуировали сотрудников посольства США и членов их семей, а деятельность дипломатической миссии в Хартуме приостановили. 15 апреля в Судане начался вооружённый конфликт между суданской армией и Силами быстрого реагирования республики.