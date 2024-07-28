Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня Военно-Морского флота, сообщили в пресс-службе Кремля.

В здании Адмиралтейства собрались представители более 30 зарубежных государств. Во встрече приняли участие представители Алжира, Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Гвинейской Республики, Джибути, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Катара, Кении, Конго, Кубы и Китая, Ливии, Мозамбика, Мьянмы, Намибии, ОАЭ, Пакистана, Сирии, Танзании, Шри-Ланки, Эфиопии и ЮАР.

«Дорогие иностранные гости! Друзья! <…> Морская служба требует особых качеств от человека, особого характера, особого склада души. Потому что море не только поглощает человека, но море создаёт такие трудности, с которыми в рядовой, нормальности жизни люди на берегу не сталкиваются», ― сказал Путин.

Российский лидер назвал очень хорошим знаком, когда военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки, собираются вместе.

«Это знак того, что люди <…> стремятся к миру, стремятся к сотрудничеству, к взаимопониманию. Такими мероприятиями, как сегодняшнее, вы создаёте условия для вот такого состояния в мире — для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания», ― подчеркнул президент.

Путин поздравил российских военных моряков с праздником и поблагодарил иностранных друзей за участие в Дне ВМФ. Он заверил, что Москва тепло и душевно относится к ним, к руководству и народу их государств.