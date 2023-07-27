Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках саммита Россия — Африка.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени

«На двусторонние встречи, если отводилось полчаса, то встречи затягивались на полтора», — сказала дипломат.

Очевидно, что обсуждения очень предметные, детальные в силу того, что интересно странам Африки, что может дать Россия, уточнила Захарова.

Глава государства провёл переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка и провёл переговоры, в частности, с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

Двухдневный саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Всего приехали представители 49 стран из 54. Товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году, как заявил Владимир Путин, достиг 18 млрд долларов.