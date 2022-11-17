Белград, 17 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Сербия начала согласовывать свою визовую политику с политикой Евросоюза, отменив безвизовый режим с Тунисом и Бурунди. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 16 ноября в Белграде после встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Мигранты

В ближайшее время Белград планирует отменить безвизовый режим с еще двумя государствами, передает сербская газета «Политика».

По словам Вучича, Сербия не желает быть «парковкой для нелегальных мигрантов» и создавать себе проблемы на северных границах, где сосредотачиваются нелегалы, пытающиеся прорваться в Евросоюз.

Напомним, что больше всего зарегистрированных мигрантов прибывает в Сербию из Афганистана (40%), Сирии (27%), Марокко (12,5%), Бурунди (7%) и Пакистана (2%). На территорию Сербии мигранты в основном попадают через границы с Северной Македонией и Болгарией.

Граждане России для поездок в страны ЕС должны оформлять визы, в то время как между Сербией и Россией действует безвизовый режим для туристических поездок продолжительностью до 30 дней.