Сочи, Краснодарский край, 23 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Реакция американской стороны на российскую резолюцию по «Северным потокам», представленную в ООН, была «очень нервной», сообщил 23 марта журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

По итогам встречи с министром иностранных дел Бурунди Альбером Шингиро глава МИД РФ по поводу расследования терактов на «Северных потоках» сказал, что Москва намерена «добиваться правды».

Поскольку на трубопроводах произошёл теракт, ООН не должна оставаться в стороне. Разрушен «объект критической инфраструктуры, от которого в решающей степени зависела энергетическая безопасность ЕС».

В связи с этим Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции, в которой генсека организации просят «организовать беспристрастное, объективное, транспарентное расследование с широким участием международных экспертов».

Отметив, что Россию в этой инициативе поддержал Китай, Лавров рассказал и о реакции США, которая оказалось «очень нервной». Поведение американской стороны в СБ ООН напоминает «панический страх». Американцы срочно собирают свою группу поддержки, чтобы российская резолюция не прошла.

Если США смогут заблокировать российскую резолюцию, они тем самым «распишутся в том, что им есть что скрывать». Это только подтвердит объективность данных, представленных в расследовании Сеймура Херша, резюмировал Лавров.

Согласно данным журналистского расследования Херша, американские военные установили во время морских «учений» взрывчатку на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». В определённый момент взрывные устройства были приведены в действие норвежской стороной.

Взрыв произошёл в конце ноября в территориальных водах Дании. Россию практически сразу же начали обвинять в организации этой диверсии. Американец Херш опубликовал итоги расследования в феврале 2023 года, вызвав резкую критику в своей стране.