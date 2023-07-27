Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил об активизации политических контактов с Бурунди.

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе и президент РФ Владимир Путин

На полях стартовавшего 27 июля двухдневного саммита Россия — Африка Путин провёл двусторонние переговоры с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. В ходе встречи Путин отметил активизацию политических контактов.

«Мы рассматриваем Бурунди как надежного партнера и надежных наших друзей на Африканском континенте», — добавил российский лидер.

Путин напомнил, что 2022 году Россия и Бурунди отметили 60-летие установления дипотношений.

Перед этим глава государства провёл переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка и провёл переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Помощник президента России Юрий Ушаков 25 июля заявил, что участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 стран из 54, больше половины из них представят первые и вторые лица государств, в частности 17 глав государств.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 мая прибыл с первым рабочим визитом в Бурунди. Глава российского дипведомства ранее никогда не посещал эту африканскую страну. Главы МИД двух стран провели плодотворные и полезные переговоры в Бужумбуре. В ходе беседы министры затронули региональные вопросы, конфликты в Африке и мировые вызовы, стоящие перед обеими странами.