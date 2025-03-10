Москва, 10 марта, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Республикой Бурунди о передаче осуждённых. Распоряжение главы государства было опубликовано 10 марта.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Бурунди о передаче для отбывания наказания лиц, осуждённых к лишению свободы», — сказано в тексте распоряжения.

Передача осуждённого будет возможна, если в принимающей стране совершённое им преступление также наказывается лишением свободы, а оставшийся срок заключения преступника составляет не менее года. Передача осуждённого с меньшим оставшимся сроком заключения может осуществляться только по договору между странами.

Инициатором передачи может выступить сам преступник, его представитель или одно из государств — участников соглашения. Осуждённого будут обязаны проинформировать о правилах передачи в другую страну и ее последствиях. Для передачи потребуется согласие осуждённого или его законного представителя, если преступник не сможет выразить свою волю самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года советник президента Антон Кобяков проинформировал о предстоящем открытии в Бурунди центра управления кризисными ситуациями, созданного при участии России. Он отметил, что РФ может оказать поддержку партнёрам в Африке в решении иных проблем общего характера, среди которых борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

В июле 2023 года на полях саммита Россия — Африка Путин провёл переговоры с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Глава российского государства отметил активизацию политических контактов двух стран и напомнил, что в 2022 году Россия и Бурунди отметили 60-летие установления дипломатических отношений.