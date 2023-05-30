Бужумбура, 30 мая, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Заявления коллективного Запада о том, что передаваемое Украине оружие не должно использоваться против территории России — это очередная ложь. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Альбером Шингиро.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Заявление Запада о том, что поставляемое [Киеву] вооружение не должно использоваться против территории РФ, — очередная ложь», — сказал он.

Лавров уточнил, что теперь Киев перешёл к террористическим методам, для которые использует западное оружие.

Глава МИД указал, что российская сторона давно дала понять, чем она считает угрозы представителей властей Украины и стран Запада, из заявлений которых можно сделать вывод, что западные государства прямо поддерживают геноцид.

Также он указал, что Россия будет исходить из такой западной позиции в вопросе ответа на такого рода действия Киева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками в Москве были гражданские объекты. Он уточнил, что российские военные нейтрализовали в столице России и Подмосковье восемь дронов самолётного типа.

Ранее стало известно, что жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте в Москве были атакованы беспилотными летательными аппаратами.

Один из беспилотников влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Позднее московский мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека, в результате атаки никто серьёзно не пострадал.