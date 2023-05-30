Бужумбура, 30 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Главы МИД России и Бурунди Сергей Лавров и Альбер Шингиро провели плодотворные и полезные переговоры в Бужумбуре. Об этом 30 мая заявил глава дипломатического ведомства африканской страны.

Пресс-служба МИД России Главы МИД РФ и Кении Сергей Лавров (справа) и Альбер Шингиро

«Провели очень плодотворные и полезные переговоры, обсудили широкий спектр вопросов», — заявил Шингиро.

Как отметил глава МИД Бурунди, стороны договорились сильнее укрепить плодотворное, «братское» сотрудничество. В ходе беседы главы МИД двух стран затронули региональные вопросы, конфликты на африканском континенте и мировые вызовы, которые стоят перед Россией и Бурунди.

Отметим, что Лавров 30 мая прибыл с первым рабочим визитом в Бурунди. Глава российского дипведомства ранее никогда не посещал эту африканскую страну.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года Сергей Лавров совершил несколько визитов по странам Африки. Делегация МИД России побывала в ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Мавритании и Судане. В мае Лавров совершил рабочий визит в Кению.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Первое такое мероприятие прошло в Сочи в октябре 2019 года.