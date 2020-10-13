Додома, 4 декабря, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Суд в Танзании приговорил 11 человек к смертной казни по делу об убийстве известного зоозащитника Уэйна Лоттера, сообщает Agence France-Presse.

George Hodan Суд

Среди осужденных девять танзанийцев и два гражданина Бурунди. Лоттер был застрелен в 2017 году в городе Дар-эс-Саламе, когда такси, в котором он ехал, попало в засаду.

При этом точный мотив преступления так и не был установлен, но коллеги жертвы считают, что зоозащитник пострадал за свою деятельность. 51-летний Лоттер основал фонд PAMS, который выступал против охоты на слонов и торговли слоновой костью.

Обычно смертные приговоры в Танзании заменяются пожизненным заключением. Последняя казнь в стране была проведена в 1994 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре во всемирно известном национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго был убит местный рейнджер, занимавшийся охраной территории.