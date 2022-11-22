Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Бурунди намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом на полях форума «Атомэкспо» сообщил министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности страны Ибрагим Увизейе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

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«Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране», — цитирует РИА Новости главу министерства.

Он подчеркнул, что это стало причиной, по которой Бурунди подписала дорожную карту и меморандум о взаимопонимании с «Росатомом».

«Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество», — пояснил Увизейе.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Атомэкспо-2022» проходит 21 и 22 ноября в Сочи на площадке парка науки и искусств «Сириус». В ходе форума глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что Африка станет новым местом развития атомной энергетики.

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