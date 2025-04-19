Кейптаун, 19 апреля, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Южноафриканский бегун Акани Симбине превзошел восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта по количеству сезонов, в которых легкоатлет пробегал дистанцию в 100 м быстрее чем за 10 секунд. Об этом 18 апреля сообщило pulsesports. co. ke.

Marius Simensen/Global Look Press Акани Симбине

Симбине пробежал 100 м на Золотом Гран-при в Ботсване 12 апреля за 9,90 секунды, и это стало 11-м сезоном с результатом меньше 10 секунд. На счету Болта всего 10 таких сезонов.

«Акани Симбине показал ошеломляющий результат в 9,90 секунды, опередив самого быстрого человека Африки Фердинанда Оманьялу, который занял второе место с результатом 10,00 секунды», — сказано в сообщении.

При этом Болт по-прежнему является рекордсменом мира в беге на 100 м с результатом 9,58 секунды.

В августе прошлого года спортсмен из Норвегии Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 3 тыс. м, выступив на этапе Бриллиантовой лиги в Польше. Он преодолел дистанцию за 7 минут 14,55 секунды и оказался на 3 секунды быстрее спортсмена из Кении Даниэля Комена, установившего прошлый рекорд в 1996 году.