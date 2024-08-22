Оттава, 22 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила один из крупнейших в мире алмаз весом 2492 карата на месторождении Karowe в Ботсване, сообщила пресс-служба организации.

Katrin Kasper/Global Look Press

«Эта замечательная находка, один из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо найденных», — сообщила компания.

Драгоценный камень добыли с помощью специальной рентгеновской технологии, позволяющей обнаруживать и извлекать крупные алмазы. Её внедрили в 2017 году.

В компании добавили, что алмаз пополнил впечатляющий список других крупных находок на руднике в Ботсване — алмаз Sewelô весом 1758 карат и алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат.

Самым крупным алмазом, когда-либо найденным в мире, до сих пор считается «Куллинан» весом 3016,75 карата, добытый в 1905 году на руднике, расположенном в 30 км от Претории.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года российская группа компаний «Алроса» добыла в Якутии крупнейший за последние десять лет алмаз массой 390,7 карата. Драгоценный камень добыли на алмазном прииске Маят в Анабарском районе. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества находили в 2013 году. Его вес составил 401 карат.

В марте 2023 года на крупном месторождении в Якутии обнаружили алмаз возрастом около 3,6 млрд лет. Учёные назвали его древнейшим из известных науке алмазов.