Габороне, 24 августа, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Президенту Ботсваны Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Получив в руки минерал, глава государства очень удивился его размеру.

Кадр из видео Мокветси Масиси

«Что?» — спросил он, когда ему в руки положили драгоценный камень.

Как сообщало ИА Регнум, канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила один из крупнейших в мире алмазов на месторождении Karowe в Ботсване. Драгоценный камень добыли с помощью специальной рентгеновской технологии.

В компании заявили, что этот алмаз пополнил впечатляющий список других крупных находок на руднике в Ботсване — алмаз Sewelô весом 1758 карат и алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат.

Самым крупным алмазом, когда-либо найденным в мире, до сих пор считается «Куллинан» весом 3016,75 карата, добытый в 1905 году на руднике в 30 км от Претории в ЮАР.