Токио, 12 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Политика Европейского союза по переходу на зелёные источники энергии обернулась полным провалом. Такое мнение в статье для Sankei Shimbun высказал научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Фиаско

Он добавил, что, оказавшись «загнанными в угол» из-за антироссийских санкций, западные страны в кризисной ситуации бросились закупать ископаемые ресурсы.

«Она [Европа] ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объёмы сжиженного природного газа в США. Такие взрывные покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — отмечает эксперт.

Кроме того, энергокризис вновь побудил Европу начать заниматься добычей ископаемых ресурсов, чтобы справиться с дефицитом сырья. Другие страны мира в результате также озадачились добычей ископаемого топлива, однако бедные государства без природных ресурсов испытывают серьёзные трудности.

При этом европейские страны поступают лицемерно, пропагандируя другим странам декарбонизацию, при этом сами отказываются от собственных принципов развития зелёной энергетики, возвращаясь к ископаемому топливу.

«Европа ведёт себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», — подчеркнул Сугияма.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что Европейский союз широко, чрезвычайно энергично и лицемерно использует риторику об ограничении или полном отказе от импорта российских энергоносителей. При этом, по оценкам российских экспертов, ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году.

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