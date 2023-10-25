Лондон, 25 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Бактерии, ранее не встречавшиеся у африканских слонов, вызвали массовую гибель этих животных на юге континента в 2020 году. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в журнале Nature Communications.

Daniel Irungu/EPA/TASS

В августе–сентябре 2020 года на северо-западе Зимбабве умерли 35 слонов. Тогда причину смерти путём лабораторных исследований установить не удалось. Авторы нового исследования заключили, что гибель животных наступила не из-за известных патогенов, пищевого отравления или стресса, вызванного засухой.

«Речь идёт о бактерии Bisgaard taxon 45», — заявил ведущий автор работы профессор Фалько Штайнбах из Университета Суррея.

Следы бактерии Bisgaard taxon 45, близко родственной виду Pasteurella multocida, обнаружили в тканях слонов. Микроорганизм, который никогда прежде у этих животных не находили, привёл к развитию сепсиса, общей интоксикации и смерти.

Ранее эту бактерию встречали в пробах, взятых после укусов львов и тигров. На африканских слонов львы нападают редко. Такое может произойти с молодыми животными, которые отбились от стада. Только острая нехватка пищи, вызванная затяжной засухой, может вынудить льва атаковать взрослого слона, отмечают учёные.

Из-за этой бактерии в том же году могли погибнуть 356 слонов в Ботсване, считают специалисты. Причина их смерти также не была точно установлена.

Африканский саванный слон (Loxodonta africana) — вымирающий вид животных. Они гибнут по вине браконьеров и в связи с сокращением естественного ареала. Крупнейшая постоянная популяция африканских слонов обитает в Трансграничном заповеднике Каванго-Замбези, в основном на территории Зимбабве и Ботсваны.