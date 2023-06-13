Москва, 13 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Франция, заняв откровенно русофобскую позицию и фактически выдав Украине индульгенцию на любые, в том числе террористические, действия, мечтает снова сыграть посредническую роль в урегулировании украинского кризиса. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявил Сергей Фёдоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по внешней политике Франции и российской-французским отношениям.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Так он прокомментировал информацию издания L’Opinion о том, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который состоится в августе 2023 года в Йоханнесбурге.

Он обратил внимание на то, что Франция всегда позиционировала себя как самостоятельную державу в рамках коллективного Запада — державу равновесия и компромиссов. Поэтому желание Макрона посетить саммит свидетельствует о том, что БРИКС активно наращивает влияние в мировой политике и с ней начинают считаться.

Фёдоров констатировал, что в настоящее время идёт ломка старого миропорядка и период возникновения нового, черты которого ещё не совсем ясны. И БРИКС как новое объединение, влияние которого будет расти, — это очень важное в мировой политике явление. Поэтому, как полагает эксперт, Франция, опережая какие-то действия со стороны коллективного Запада, хочет наладить отношения с этим новым явлением.

Тем более что это придаст Макрону и его политике имидж самостоятельности и дистанцирования от США.

«Он в своих речах (которые раздражали Прибалтику и Польшу) не раз отмечал, что Европе не следует подстраиваться под США и что она должна быть самостоятельной силой. В основном это хотелки, но тем не менее Франция эту линию чётко проводит», — констатировал Фёдоров.

Не исключено также, что на саммите БРИКС Макрон рассчитывает обсудить украинский кризис.

«Во время визита в Китай он уже просил Пекин повлиять на Россию и стать посредником в урегулировании этого сложного международного кризиса, — сказал эксперт. — Однако сама Франция, заняв откровенно русофобскую проукраинскую позицию, выдав индульгенцию на все действия Украины (в том числе террористические) лишилась роли посредника, которую Макрон играл до 24 февраля 2022 года. И вряд ли при нынешней позиции он снова сможет выступить в этой роли».

Но, как пояснил Фёдоров, Макрон тем не менее хотел бы опосредованно участвовать в возможном решении украинской проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что страны БРИКС заявили о том, что поддерживают дипломатические инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, они призвали провести переговоры для заключения многостороннего соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе и осудили все теракты, направленных против критически важных объектов инфраструктуры.