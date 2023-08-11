Москва, 11 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Хотя страны Прибалтики и Польша считают, что Украину нужно принимать в Европейский союз и вообще куда только можно, руководство ЕС очень сильно сомневается в том, что Киев готов в такой интеграции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 августа заявил Виктор Мизин, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее обозреватель польского издания Do Rzeczy Лукаш Важеха опубликовал статью, в которой заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому союзу из-за гигантских масштабов коррупции и антидемократичных законов, которые откровенно дискриминируют часть населения.

Как заметил Мизин, Европейский союз неоднороден. Есть так называемые старые члены Германия и Франция, есть промежуточная часть Испания, Италия и есть самые активные сторонники принятия Украины куда только можно — это Польша и государства Прибалтики. А вот руководство Европейского союза (Еврокомиссия и Совет Европы) испытывает очень большие сомнения на этот счёт. Там полагают, что расширять ЕС больше пока не надо и нужно переварить всё то, что уже было получено.

«И самое главное, на территории Украины идут боевые действия, — сказал Мизин. — А значит, пусть помощь и будет оказываться (хотя от этого тоже есть усталость), но никто всерьёз не говорит о членстве Украины в Европейском союзе. Но в Киеве об этом мечтают ещё со времен Ющенко».

Как подчеркнул Мизин, маловероятно, что значительное число бизнесменов и инвесторов будут готовы отправляться на Украину и вкладывать деньги в её экономику.

Скептично на будущее Украины в качестве члена Европейского союза смотрит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, в обозримой перспективе вероятность присоединения Украины к Европейскому союзу крайне невысока. Даже если не принимать в расчёт то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, у неё есть ряд других проблем — структурных, институциональных, коррупционных, а также проблем в области прав человека.

«На какие-то из этих проблем, конечно, могут закрыть глаза, но не на все. Поэтому я думаю, что о перспективе украинского членства в ЕС будут много говорить, но она остаётся чрезвычайно отдалённой», — пояснил Тимофеев.

Он подчеркнул, что для Европейского союза Украина становится источником не прибыли, а убытков.

«Хотя сейчас ЕС получил несколько миллионов украинских работников — мощную демографическую прививку. И для ЕС мигранты с Украины гораздо комфортнее, чем мигранты из Северной Африки. Но всё равно Брюсселю придётся сильно вкладываться в Украину», — подытожил Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британская газета Financial Times заявила, что желание Киева вступить в Европейский союз потребует проведения реформ не только в этой стране, но и в самом ЕС, которому придётся радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение».

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по вопросу о вступлении Украины в ЕС в настоящее время нет никаких чётких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Испания во время своего начавшегося с 1 июля председательства в Совете ЕС будет приближать вступление Украины в сообщество. Однако он уточнил, что для этого киевский режим должен выполнить поставленные ЕС условия.