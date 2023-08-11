Вступление Украины в Евросоюз назвали несбыточной мечтой Киева
Политолог Мизин: никто всерьёз не говорит о членстве Украины в Евросоюзе
Москва, 11 августа, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Хотя страны Прибалтики и Польша считают, что Украину нужно принимать в Европейский союз и вообще куда только можно, руководство ЕС очень сильно сомневается в том, что Киев готов в такой интеграции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 августа заявил Виктор Мизин, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.
Ранее обозреватель польского издания Do Rzeczy Лукаш Важеха опубликовал статью, в которой заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому союзу из-за гигантских масштабов коррупции и антидемократичных законов, которые откровенно дискриминируют часть населения.
Как заметил Мизин, Европейский союз неоднороден. Есть так называемые старые члены Германия и Франция, есть промежуточная часть Испания, Италия и есть самые активные сторонники принятия Украины куда только можно — это Польша и государства Прибалтики. А вот руководство Европейского союза (Еврокомиссия и Совет Европы) испытывает очень большие сомнения на этот счёт. Там полагают, что расширять ЕС больше пока не надо и нужно переварить всё то, что уже было получено.
«И самое главное, на территории Украины идут боевые действия, — сказал Мизин. — А значит, пусть помощь и будет оказываться (хотя от этого тоже есть усталость), но никто всерьёз не говорит о членстве Украины в Европейском союзе. Но в Киеве об этом мечтают ещё со времен Ющенко».
Как подчеркнул Мизин, маловероятно, что значительное число бизнесменов и инвесторов будут готовы отправляться на Украину и вкладывать деньги в её экономику.
Скептично на будущее Украины в качестве члена Европейского союза смотрит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, в обозримой перспективе вероятность присоединения Украины к Европейскому союзу крайне невысока. Даже если не принимать в расчёт то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, у неё есть ряд других проблем — структурных, институциональных, коррупционных, а также проблем в области прав человека.
«На какие-то из этих проблем, конечно, могут закрыть глаза, но не на все. Поэтому я думаю, что о перспективе украинского членства в ЕС будут много говорить, но она остаётся чрезвычайно отдалённой», — пояснил Тимофеев.
Он подчеркнул, что для Европейского союза Украина становится источником не прибыли, а убытков.
«Хотя сейчас ЕС получил несколько миллионов украинских работников — мощную демографическую прививку. И для ЕС мигранты с Украины гораздо комфортнее, чем мигранты из Северной Африки. Но всё равно Брюсселю придётся сильно вкладываться в Украину», — подытожил Тимофеев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что британская газета Financial Times заявила, что желание Киева вступить в Европейский союз потребует проведения реформ не только в этой стране, но и в самом ЕС, которому придётся радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение».
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что по вопросу о вступлении Украины в ЕС в настоящее время нет никаких чётких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Испания во время своего начавшегося с 1 июля председательства в Совете ЕС будет приближать вступление Украины в сообщество. Однако он уточнил, что для этого киевский режим должен выполнить поставленные ЕС условия.