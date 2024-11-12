Северная Европа и Прибалтика, 12 ноября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко», носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», провёл учения при прохождения пролива Ла-Манш. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Северного флота.

Минобороны России

Отмечается, что после прохождения пролива фрегат направился в район выполнения задач в Атлантическом океане.

«На переходе проливной зоной экипаж российского фрегата провёл учение по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации — вертолётов «Ка-27», — уточнили в пресс-службе Северного флота.

В ходе учений боевые расчёты главного командного пункта фрегата провели тренировки по расхождению с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливной зоне, сообщили во флоте.

Помимо этого, на борту судна состоялись комплексные антитеррористические учения, в ходе которых были отработаны действия по различным вводным, таким как противодействие безэкипажным катерам и беспилотникам.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября пресс-служба флота сообщила, что фрегат «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш. Моряки на переходе в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей провели несколько учений по охране и обороне корабля.

Перед этим пресс-служба Северного флота сообщала, что в течение следующих нескольких месяцев отряд кораблей и судов будет заниматься выполнением задач дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основными задачами похода являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» — многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ фрегат был принят в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой «Калибр».