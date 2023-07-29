Москва, 2 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Наступление в Европе нового (антропогенового) ледникового периода — это неизбежный сценарий, считает климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее ученые из Института Нильса Бора Копенгагенского университета заявили, что одним из результатов глобального потепления может стать новый ледниковый период. Это случится из-за того, что таяние ледников, а значит, и резкий приток пресной воды в Мировой океан обернутся изменением так называемой атлантической циркуляции — важнейшего элемента глобальной климатической системы.

«Ещё в 1994 году мы подготовили статью, в которой высказали эту точку зрения, что глобальное потепление может влиять на наступление очередного ледникового периода, — рассказал Карнаухов. — А в 1999 году мы опубликовали новую статью о том, что глобальное потепление может ускорить наступление очередного ледникового периода, которых за последние 100 тыс. лет было около 30».

Как полагает учёный, наступление нового или антропогенового, ледникового периода — это реальный и практически неизбежный сценарий. Вопрос только в том, когда это случится, потому что температура на планете растёт и не думает замедляться. По его оценкам, сделанным в конце 1990-х годов, примерно через 50 лет будет достигнута максимальная вероятность наступления этого нового ледникового периода. Иными словами, в районе 2050 года.

Что будет представлять собой это похолодание? Карнаухов пояснил, что речь идёт не просто о том, что европейцев ждёт сибирский климат.

«Скорее следует говорить о гренландском климате. Если посмотреть на карты распространения прошлых ледников, то станет понятно, какие страны пострадают. Гарантированно будет покрыта ледником Скандинавия, северные страны в Европе: Прибалтика, Дания, Шотландия. Эти страны будут полностью находиться в зоне оледенения. И жить там обычной городской жизнью, как сейчас, будет уже нельзя», — сказал климатолог.

В связи с этим учёный объяснил, что такое зона ледника. По его словам, это такая ситуация, когда средняя температура летних месяцев ниже нуля. То есть снег, который выпал зимой, не тает летом. И поэтому следующий снег наслаивается на предыдущий, и таким образом формируется ледник — за счет уплотнения осадков.

«Этот антропогеновый ледниковый период будет очень недолгим, — подчеркнул Карнаухов. — Если мы не сможем стабилизировать климат Земли и потепление будет идти теми же темпами, что и сегодня (или даже ускорится!), то средняя планетарная температура на нашей планете может в конце концов превысить 100 градусов. Таким образом, тот ледниковый период, о котором мы говорим, продержится лишь несколько десятилетий».

Карнаухов подчеркнул, что это временное похолодание не следует использовать как повод к прекращению борьбы с изменением климата, рассчитывая, что «всё уладится само собой».

«Глобальное потепление приведёт к тому, что количество пресной воды в океане будет расти. Уже сегодня сток пресной воды с Гренландии примерно соответствует стоку такой реки, как Енисей. Это серьёзно влияет на солёность такого течения, как Лабрадорское, — обратил он внимание. — Та циркуляция, которая существует в Северной Атлантике, не только обогревает Европу, но и охлаждает тропическую зону. Если этот тепловой конвейер остановится, грубо говоря, в Европе станет ещё холоднее, в Африке, Южной Америке станет жарче. И те тропические ураганы, которые мучают юг США, станут гораздо боле разрушительными».

Не исключено даже, что может возникнуть постоянный перманентный ураган вроде Красного пятна на Юпитере, который будет постоянно ходить вокруг нашей планеты и всё разрушать.

«А климатические беженцы будут двигаться не только с юга на север, но ещё и с севера на юг», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по прогнозам китайских учёных, аномальная жара, обрушившаяся на мир, ведёт к возникновению цепной реакции и множеству экстремальных погодных явлений. В их числе засухи, природные пожары и экстремальные осадки.

В целом температура на планете растёт по экспоненте, и нынешние всплески аномальной жары или обильных осадков учёные считают признаками надвигающейся катастрофы.

До этого эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предупредил, что ЕС придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами.