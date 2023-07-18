Москва, 18 июля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. К осени 2023 года терпение западных хозяев киевского режима может лопнуть, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя прогноз издания Politico о том, что Запад может устать от бесконечных требований президента Украины Владимира Зеленского и заставит того пойти на переговоры с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Белика, требования Киева, убеждённого в том, что Запад окажет ему любую поддержку, приобретают всё более ультимативный характер. Закономерно, что западные политики, недовольны поведением главы киевского режима, устали от его постоянных запросов, а население западных стран устало от украинского конфликта.

«Теперь позиция Зеленского звучит не как благодарность за предоставляемую Западом помощь, а как недовольство, что предоставляется не всё желаемое», — констатировал парламентарий.

Как полагает депутат, провал широко растиражированного контрнаступления — это серьёзный повод для того, чтобы Запад лишний раз задумался: а стоит ли продолжать делать ставку на бесперспективную страну с неблагодарным президентом.

«Полагаю, что на протяжении лета западные хозяева будут ждать хотя бы каких-то успехов от Киева, к осени же терпение может лопнуть», — предположил Белик.

Законодатель подчеркнул, что усталость от киевского режима накапливается, и если в благоприятных «погодных условиях» киевский режим не в состоянии продемонстрировать хотя бы какие-то результаты, то что говорить «о дождливой и холодной осени».

Белик уверен: если такие восточноевропейские союзники Киева, как Польша и Прибалтика, настроены на эскалацию и отвергают перспективу переговоров с Москвой, то те же Франция и Германия, пытающиеся примерить на себя роль этаких посредников, могут подталкивать Киев к переговорам, так как идея поражения России на поле боя себя не оправдала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Запад может начать подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой из-за возможного наступления ВС России, которое способно опасно ухудшить позиции главы киевского режима.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров и если Запад в самом деле стремится к миру, то ему достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.