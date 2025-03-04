Северная Европа и Прибалтика, 4 марта, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Цены на электричество в Германии, Нидерландах и Бельгии опустились ниже нуля на фоне роста генерации солнечной энергии. Об этом 3 марта сообщило агентство Bloomberg.

IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

Так, по данным европейской электроэнергетической биржи EpexSpot SE, на которую ссылается агентство, внутридневная электроэнергия в ФРГ торговалась 3 марта на уровне -17,73 евро за мегаватт-час в период с 13:00 до 14:00.

Отмечается, что отрицательные цены становятся все более распространенным явлением по всей Европе, поскольку возобновляемая энергия заполняет сеть, а предложение превышает спрос.

Агентство подчеркивает, что данная ситуация вызывает беспокойство у инвесторов в солнечную и ветровую энергетику, поскольку цены ниже нуля подрывают доходность.

Несмотря на это, цены на электроэнергию остаются высокими в странах Прибалтики. Так, 25 февраля эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что цены на электричество в странах Прибалтики резко выросли после выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, теперь они в 60 раз выше, чем в некоторых других странах. Операторы пояснили, что рост цен связан с холодной погодой и «недостатком ветра». Ещё одной причиной называют аварию на энергокабеле Estlink 2, соединяющем Эстонию и Финляндию.

Согласно биржевым данным, после выхода стран Прибалтики из системы БРЭЛЛ среднесуточная цена на электроэнергию не опускается ниже 100 евро за 1 МВт·ч. В то время как в Финляндии, по данным биржи Nord Pool, цена за 1 МВт·ч составляет чуть более 1 евро.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.