Британским консерваторам предсказали поражение на выборах 2024 года
В Центре британских исследований считают, что Сунак в 2024 году проиграет выборы лейбористам
Москва, 24 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Вероятность того, что в 2024 году британские консерваторы проиграют выборы и к власти придёт Лейбористская партия, очень высока, так как правительство премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака выглядит неспособным решить те проблемы, с которыми столкнулась британская экономика. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 июля заявил Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
По его словам, о грядущем поражении консерваторов говорят и опросы общественного мнения, и прогнозы аналитиков. Электорат не удовлетворён работой правительства в сфере социально-экономического развития страны и его попытками вывести Соединённое Королевство из кризиса, вызванного Brexit, пандемией и участием Великобритании в обязательствах НАТО по предоставлению вооружений Украине. Все эти негативные последствия отразились на экономике и усиливают конфликтный потенциал в британском обществе. Растёт социальный протест среди разных категорий населения: врачей, юристов, почтальонов, сотрудников таможенной службы и так далее.
Этот протест, по мнению Охошина, будет только расти, потому что жители Соединённого Королевства продолжают сталкиваться с ростом тарифов на электроэнергию и инфляцией, прежде всего на товары массового потребления и продукты питания. А правительство Риши Сунака не может сейчас предложить эффективные меры, которые позволят в ближайшей перспективе нейтрализовать те болевые точки, с которыми столкнулась британская экономика.
Кроме того, на настроения британского электората влияют и провалы предшественников Сунака — Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс.
«Таким образом, избиратель в целом связывает все негативные правительственные меры в области социально-экономического развития с чередой провалов консервативных правительств, — объяснил эксперт. — Сказывается и усталость от затяжного правления тори. В связи с тем, что в Великобритании сохраняется традиционная двухпартийная система, скорее всего, следующий электоральный цикл будет связан с усилением симпатий к программе лейбористов во главе с Киром Стармером. И как следствие, с их последующим приходом к власти».
В связи с этим Охошин провёл аналогию с длительным правлением консерваторов с 1979 года по 1997, когда страной руководили кабинеты Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора. Затем электоральный цикл сменился правлением лейбористов во главе с Тони Блэром и Гордоном Брауном.
Но, как полагает Охошин, если даже к власти придут лейбористы, то внешняя политика Лондона существенным образом не изменится. Скажутся геополитические интересы Соединённого Королевства, которое во многом связывает своё усиление на международной арене с победой Украины в противостоянии с Россией.
«Отхода от финансовой, консультативной и военно-технической поддержки киевского режима не случится в силу того, что Великобритания долгие годы сохраняет свою активную позицию в блоке НАТО. И стоит в первом эшелоне стран, которые готовы увеличить выплаты в бюджет Североатлантического альянса до 2% от ВВП», — объяснил Охошин.
Он напомнил, что при консерваторах эта позиция была оформлена в рамках концепции глобальной Британии, которая предполагала усиление влияния Соединённого Королевства в разных регионах мира, а конфликт на Украине в данном случае способствует тому, что Британия пытается создать альянсы с европейскими странами помимо блока НАТО. Например, закрепить сотрудничество с Польшей и странами Прибалтики для поддержки украинского правительства.
Таким образом, максимум, чего можно ждать от кабинета, сформированного лейбористами, — это некоторого смягчения риторики по вопросу Украины.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Сунак рассчитывает помешать возвращению бывшего премьера Бориса Джонсона в парламент Великобритании в качестве депутата от консерваторов. С таким прогнозом в начале июня 2023 года выступило издание Guardian. Оно напомнило, что Сунак выдвигал против Джонсона разные обвинения и мешал соратникам Джонсона получить статус членов палаты лордов. Таким образом, как полагают некоторые эксперты, возвращение Джонсона в парламент при премьерстве Сунака выглядит не слишком вероятным.
Впрочем, будущее самого Риши Сунака выглядит не очень радужно. Как показал опрос YouGov, большинство британцев — 65% — скверно оценивают его работу на посту главы правительств. Довольны её результатами только 25% респондентов. Сама же Консервативная партия получила рейтинг в минус 56%.
По данным Guardian, сейчас руководство этой партии дискутирует о возможности проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании весной 2024 года. Это, как полагают некоторые аналитики, будто бы даст тори шанс избежать разгромного поражения во время голосования.
Бывший министр финансов Британии Риши Сунак стал премьер-министром 25 октября 2022 года, сменив на этом посту Лиз Трасс, которая покинула должность главы правительства с рейтингом, который едва доходил до 15%.