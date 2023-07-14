Москва, 24 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Вероятность того, что в 2024 году британские консерваторы проиграют выборы и к власти придёт Лейбористская партия, очень высока, так как правительство премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака выглядит неспособным решить те проблемы, с которыми столкнулась британская экономика. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 июля заявил Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

По его словам, о грядущем поражении консерваторов говорят и опросы общественного мнения, и прогнозы аналитиков. Электорат не удовлетворён работой правительства в сфере социально-экономического развития страны и его попытками вывести Соединённое Королевство из кризиса, вызванного Brexit, пандемией и участием Великобритании в обязательствах НАТО по предоставлению вооружений Украине. Все эти негативные последствия отразились на экономике и усиливают конфликтный потенциал в британском обществе. Растёт социальный протест среди разных категорий населения: врачей, юристов, почтальонов, сотрудников таможенной службы и так далее.

Этот протест, по мнению Охошина, будет только расти, потому что жители Соединённого Королевства продолжают сталкиваться с ростом тарифов на электроэнергию и инфляцией, прежде всего на товары массового потребления и продукты питания. А правительство Риши Сунака не может сейчас предложить эффективные меры, которые позволят в ближайшей перспективе нейтрализовать те болевые точки, с которыми столкнулась британская экономика.

Кроме того, на настроения британского электората влияют и провалы предшественников Сунака — Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

«Таким образом, избиратель в целом связывает все негативные правительственные меры в области социально-экономического развития с чередой провалов консервативных правительств, — объяснил эксперт. — Сказывается и усталость от затяжного правления тори. В связи с тем, что в Великобритании сохраняется традиционная двухпартийная система, скорее всего, следующий электоральный цикл будет связан с усилением симпатий к программе лейбористов во главе с Киром Стармером. И как следствие, с их последующим приходом к власти».

В связи с этим Охошин провёл аналогию с длительным правлением консерваторов с 1979 года по 1997, когда страной руководили кабинеты Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора. Затем электоральный цикл сменился правлением лейбористов во главе с Тони Блэром и Гордоном Брауном.

Но, как полагает Охошин, если даже к власти придут лейбористы, то внешняя политика Лондона существенным образом не изменится. Скажутся геополитические интересы Соединённого Королевства, которое во многом связывает своё усиление на международной арене с победой Украины в противостоянии с Россией.

«Отхода от финансовой, консультативной и военно-технической поддержки киевского режима не случится в силу того, что Великобритания долгие годы сохраняет свою активную позицию в блоке НАТО. И стоит в первом эшелоне стран, которые готовы увеличить выплаты в бюджет Североатлантического альянса до 2% от ВВП», — объяснил Охошин.

Он напомнил, что при консерваторах эта позиция была оформлена в рамках концепции глобальной Британии, которая предполагала усиление влияния Соединённого Королевства в разных регионах мира, а конфликт на Украине в данном случае способствует тому, что Британия пытается создать альянсы с европейскими странами помимо блока НАТО. Например, закрепить сотрудничество с Польшей и странами Прибалтики для поддержки украинского правительства.

Таким образом, максимум, чего можно ждать от кабинета, сформированного лейбористами, — это некоторого смягчения риторики по вопросу Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Сунак рассчитывает помешать возвращению бывшего премьера Бориса Джонсона в парламент Великобритании в качестве депутата от консерваторов. С таким прогнозом в начале июня 2023 года выступило издание Guardian. Оно напомнило, что Сунак выдвигал против Джонсона разные обвинения и мешал соратникам Джонсона получить статус членов палаты лордов. Таким образом, как полагают некоторые эксперты, возвращение Джонсона в парламент при премьерстве Сунака выглядит не слишком вероятным.

Впрочем, будущее самого Риши Сунака выглядит не очень радужно. Как показал опрос YouGov, большинство британцев — 65% — скверно оценивают его работу на посту главы правительств. Довольны её результатами только 25% респондентов. Сама же Консервативная партия получила рейтинг в минус 56%.

По данным Guardian, сейчас руководство этой партии дискутирует о возможности проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании весной 2024 года. Это, как полагают некоторые аналитики, будто бы даст тори шанс избежать разгромного поражения во время голосования.

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак стал премьер-министром 25 октября 2022 года, сменив на этом посту Лиз Трасс, которая покинула должность главы правительства с рейтингом, который едва доходил до 15%.