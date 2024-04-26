Москва, 26 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. России следует принять зеркальные меры в ответ на недружественные шаги западных стран, которые саботируют прохождение грузов в РФ. Такое мнение 26 апреля высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Global Look Press

Он отметил, что саботаж прохождения грузов в Россию не является чем-то новым. Гибридная холодная война была во времена Советского Союза, когда провокации и различные недружественные действия со стороны стран Запада по отношению к советским людям и торговым представительствам были постоянными.

«В данном случае, они просто решили использовать наследие холодной войны, чтобы усложнить жизнь России. России стоит ответить на это зеркальными мерами, как это делали в Советском Союзе на любые недружественные действия. С одной стороны, не нужно поддаваться на провокации, а с другой в рамках закона надо создать проблемы для этих стран с их грузами, представителями бизнеса и гражданами», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов 26 апреля в кулуарах 78-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ в Ташкенте заявил, что Финляндия и страны Прибалтики саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе.

Он отметил, что на российско-латвийской границе у КПП «Бурачки-Терехово» около 2 тыс. машин скопились в ожидании проезда на территорию России. Латвийская сторона пропускает примерно по 100 машин в сутки, хотя они могут везти и лекарства, и скоропортящиеся товары, и продукты первой необходимости. Это сознательная политика удушения и реального саботажа международной торговли по методу «итальянской забастовки», когда очередь создаётся специально, констатировал Давыдов.

Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны и автомобили. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что с точки зрения нормальной таможенной логики запрет на въезд граждан России в ЕС со своими автомобилями и смартфонами абсолютно незаконен и является «полным беспределом».