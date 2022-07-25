Вануату, 25 июля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. У побережья Вануату 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Австралийская геологическая служба.

TUBS Вануату

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к востоку от расположенного на северо-восточном побережье крупнейшего острова архипелага Эспириту-Санто города Порт Олри (провинция Санма). Очаг землетрясения залегал на глубине 128 километров.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается, угроза цунами также не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, на северо-западе Тайваня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.