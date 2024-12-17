Порт-Вила, 17 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В результате землетрясения у побережья Вануату в Тихом океане было разрушено здание, в котором располагаются посольства Франции и США. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил посол Франции в Вануату и на Соломоновых островах Жан-Батист Жанжен Вильмер.

Tim Cutler/AP/TASS

«Очень сильное землетрясение в Вануату разрушило посольство (здание разделено на две части, а первый этаж американского посольства полностью разрушен)», — написал Жанжен Вильмер на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Он отметил, что никто из персонала дипломатических представительств не пострадал. В столице Вануату Порт-Виле нет воды и света, приостановлено движение, добавил дипломат.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935943" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Рейтерс» выложили видео, на котором запечатлен момент землетрясения в Ванауту 1

Ранее сообщалось, что у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,3. Объявлялась угроза цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км. По предварительным данным, погибли шесть человек. Несколько зданий получили повреждения.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре жителей США предупредили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего у берегов штата Калифорния. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 99 км от города Ферндейла на севере штата. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.