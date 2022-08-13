Порт-Вила, 13 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. У берегов островного государства Вануату в Тихом океане зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 32 км к юго-западу от города Люганвиль, провинция Малампа. В городе проживают около 18 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений об угрозах цунами и разрушениях не поступало.