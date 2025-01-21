Веллингтон, 21 января, 2025, 09:24 — ИА Регнум. По мнению учёных из Университета Отаго (Новая Зеландия), только пять стран мира смогут выжить в связанной с уменьшением количества света Солнца глобальной катастрофе. Результаты их исследования опубликовал журнал Risk Analysis.

Кадр из к/ф «Послезавтра» 2004. США

Согласно выводу учёных, в таком случае главным фактором для выживания станет способность сохранить производство сельскохозяйственной продукции, так как в случае ядерного конфликта в земную атмосферу попадут миллионы тонн сажи, которая поглощает солнечный свет.

Отмечается, что ядерная зима может продлиться в течение 5-10 лет и даже локальный конфликт с использованием ядерного оружия может способствовать глобальному похолоданию на 1,8 градуса и дефициту продовольствия в мире. При этом масштабный ядерный конфликт может снизить сельхозпроизводство на 80% во всем мире, а во многих странах Северного полушария — полностью, уточнили учёные.

По их мнению, в случае полномасштабной ядерной катастрофы смогут выжить только некоторые островные и полуостровные страны — Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2024 года постпред РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев рассказал, что НАТО концентрирует войска с потенциалом размещения систем для тактического ядерного оружия у границ России и Белоруссии. Он добавил, что организация видит беспрецедентный рост напряжённости в Европе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 декабря рассказал, что Россия исходит из формулы о недопустимости ядерной войны, при этом никому не стоит испытывать её терпение при отстаивании своих интересов. Он подчеркнул, что все допускающие ядерную войну сценарии звучат только от стран Запада.

Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении новой редакции доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе отмечается, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.