Вашингтон, 21 мая, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Китай обсуждает с Кирибати возможность заключения между странами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники в Госдепе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Они ведут переговоры с Кирибати и как минимум еще одним тихоокеанским островным государством о соглашении, которое будет в значительной степени напоминать то, которое было заключено с Соломоновыми островами», — заявил источник.

В то же время в МИД Кирибати опровергли эти данные. В ведомстве отметили, что подобные вопросы ни с одним государством не обсуждаются. Тем не менее американский Госдеп с тревогой следит за развитием ситуации. В Госдепартаменте предполагают, что Китай ведет переговоры с Вануату и Тонга. Вашингтон считает, что таким образом Пекин намерен расширить свое военное влияние в Океании.