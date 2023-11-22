Порт-Вила, 22 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что эпицентр располагался в 98 км к северо-востоку от населённого пункта Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября на Филиппинах зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

Подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 57 км в юго-восточном направлении от города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг землетрясения находился на глубине 57 км.