Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Вануату
Порт-Вила, 22 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отмечается, что эпицентр располагался в 98 км к северо-востоку от населённого пункта Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября на Филиппинах зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.
Подземные толчки зарегистрировали на расстоянии 57 км в юго-восточном направлении от города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг землетрясения находился на глубине 57 км.