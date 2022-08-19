Президент Вануату упредил вотум недоверия премьеру роспуском парламента
Порт-Вила, 19 августа, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Президент Вануату Никенике Вуробараву вечером 18 августа подписал указ о роспуске парламента, который 19 августа планировал рассмотреть вопрос о вотуме недоверия премьер-министру страны Бобу Ломану, партия которого лишилась большинства в законодательном органе. Об этом сообщает местное издание Vanuatu Daily Post.
В соответствии с законодательством тихоокеанского государства, после роспуска парламента не менее чем через 30 и не позднее чем через 60 дней должны быть проведены досрочные выборы. До формирования правительства новым составом парламента, продолжит работу существующий кабинет.
По информации издания, оппозиционные политики намерены оспорить решение президента в суде, поскольку «роспуск (парламента) по рекомендации совета министров является фундаментальным конфликтом».