У Соломоновых островов произошло землетрясение
Хониара, 25 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. О землетрясении магнитудой 5,7 в юго-западной части Тихого океана сообщила 25 ноября Геологическая служба США.
Leocadio Sebastian
Соломоновы острова
Уточняется, что землетрясение зафиксировано у побережья Соломоновых островов. Его эпицентр находился в 45 км к юго-западу от Хониара. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.
Добавим, что пока нет информации о разрушениях, пострадавших. Угрозы цунами не объявлялось.