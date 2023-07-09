Соломоновы острова, 9 июля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. В воскресенье, 9 июля, у берегов Соломоновых островов произошли подземные толчки магнитудой 5,5, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Эпицентр землетрясения находился в 114 км к северо-западу от города Гизо с численностью населения почти 6100 человек. Очаг располагался на глубине 35 км.

Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений не зарегистрировано.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в Дагестане в 100 км от Дербента в сторону Азербайджана на глубине 10 км. Данные о разрушениях не поступали. Подземные толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря.

В конце ноября 2022 года в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки зафиксировали у побережья Соломоновых островов. Его эпицентр находился в 45 км к юго-западу от Хониара. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.