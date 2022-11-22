Хониара, 22 ноября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,3 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Соломоновых островов. Об этом 22 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Подземные толчки были зафиксированы в 02:03 по всемирному координированному времени (05:03 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 19 км на юго-запад от населённого пункта Маланго (проживает около 10 тыс. человек).

Очаг землетрясения находится на глубине 13,6 километров. В связи с сильными подземными толчками в регионе объявлена угроза цунами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях в Камчатском крае.