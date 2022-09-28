Вашингтон, 28 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Попытки США переманить на свою сторону лидеров стран Тихоокеанского региона во время саммита в Белом доме на этой неделе сошли на нет после того, как Соломоновы Острова отказались одобрять совместную декларацию, которую планирует представить администрация президента США Джо Байдена, сообщает 28 сентября Reuters.

Флаг Соломоновых Островов

Байден примет 28 и 29 сентября лидеров стран Тихоокеанского региона во время первого в своем роде саммита. Однако в преддверии собрания Соломоновы Острова направили дипломатическую ноту другим странам региона, предупредив, что им нужно «время, чтобы подумать» над декларацией, так как они не согласны с Соединёнными Штатами по нескольким вопросам.

Напомним, что это лишь одна из немногих проблем, с которыми сталкивается Вашингтон, пытающийся восстановить свое влияние в регионе, где Китай добивается успеха. Об отказе Соломоновых Островов стало известно на фоне поездки вице-президента США Камаллы Харрис в Японию и Южную Корею, где она продвигает интересы Вашингтона. Выступая 28 сентября перед американскими моряками в Японии, Харрис раскритиковала политику Китая в отношении Тайваня.