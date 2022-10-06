Канберра, 6 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз 6 октября встретится с лидером Соломоновых островов на фоне опасений по поводу связей тихоокеанской страны с Китаем. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

Албаниз и его коллега Манассия Согаваре проведут переговоры в Канберре через шесть месяцев после того, как Согаваре подписал пакт о безопасности с Китаем. Скорее всего, это станет предметом обсуждения на фоне обеспокоенности Австралии и США растущим влиянием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле Соломоновы острова и Китай подписали соглашение о безопасности, которое вызвало опасения, что Пекин может создать военно-морскую базу на Соломоновых Островах, которые находятся менее чем в 2000 км от побережья австралийского Квинсленда.﻿

Решение Согаваре в прошлом месяце отложить выборы на Соломоновых островах также стало дипломатической «головной болью» для Канберры.